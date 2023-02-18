Тренер Волкановски: "Команда Махачева заметает следы"

Джо Лопес, тренер австралийского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе Алекса Волкановски, заявил о наличии доказательств вины российского бойца, чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева в нарушении антидопинговых правил, передает MMA News.
12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Александром Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После поединка Волкановски и еще один австралийский боец Дэн Хукер обвинили Махачева в использовании капельниц перед поединком, что запрещено правилами.
«Они делали это и не могут отрицать. Мы это точно знаем и у нас есть доказательства. Судя по всему, команда Махачева хочет выйти сухой из воды и заметает следы, но все должны получить справедливое наказание. Нельзя позволять, чтобы для одних были одни правила, для других — другие», — заявил Лопес.
Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.
Ранее сообщалось, что комиссия единоборств Западной Австралии отказалась инициировать расследование дела о возможном нарушении антидопинговых правил российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Махачевым.
В заявлении комиссии говорится, что, хотя неправомерное использование внутривенных капельниц спортсменами строго запрещено в Западной Австралии, не было выдвинуто никаких официальных жалоб или обвинений в отношении Махачева или любого другого спортсмена, участвовавшего в турнире UFC 284.