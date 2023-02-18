Тренер Волкановски: "Команда Махачева заметает следы"

«Они делали это и не могут отрицать. Мы это точно знаем и у нас есть доказательства. Судя по всему, команда Махачева хочет выйти сухой из воды и заметает следы, но все должны получить справедливое наказание. Нельзя позволять, чтобы для одних были одни правила, для других — другие», — заявил Лопес.