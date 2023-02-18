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53 минуты назад

Тренер Волкановски: команда Махачева заметает следы, но у нас есть доказательства

Газета.Ru

Джо Лопес, тренер австралийского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе Алекса Волкановски, заявил о наличии доказательств вины российского бойца, чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева в нарушении антидопинговых правил, передает MMA News.

Тренер Волкановски: "Команда Махачева заметает следы"
Фото: ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Александром Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После поединка Волкановски и еще один австралийский боец Дэн Хукер обвинили Махачева в использовании капельниц перед поединком, что запрещено правилами.

«Они делали это и не могут отрицать. Мы это точно знаем и у нас есть доказательства. Судя по всему, команда Махачева хочет выйти сухой из воды и заметает следы, но все должны получить справедливое наказание. Нельзя позволять, чтобы для одних были одни правила, для других — другие», — заявил Лопес.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

Ранее сообщалось, что комиссия единоборств Западной Австралии отказалась инициировать расследование дела о возможном нарушении антидопинговых правил российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Махачевым.

Махачев и Волкановски согласились на немедленный реванш

В заявлении комиссии говорится, что, хотя неправомерное использование внутривенных капельниц спортсменами строго запрещено в Западной Австралии, не было выдвинуто никаких официальных жалоб или обвинений в отношении Махачева или любого другого спортсмена, участвовавшего в турнире UFC 284.

MMA,Дэн Хукер,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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