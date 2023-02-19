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2 часа назад

«Нравится вам или нет». Махачев отреагировал на 1-е место в рейтинге P4P от MMA Fighting

Чемпионат.comиещё 1

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на рейтинг бойцов американского промоушена вне зависимости от весовых категорий по версии американского спортивного портала MMA Fighting.

Махачев отреагировал на 1-е место в рейтинге P4P от MMA Fighting
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В этом рейтинге Махачев после победы над австралийским чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски переместился на первое место.

«Нравится вам или нет», — подписал фото российский боец.

Напомним, в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия) Ислам Махачев выиграл у Волкановски единогласным решением судей и впервые защитил титул чемпиона промоушена в лёгком весе. После боя в UFC опубликовали официальный рейтинг, в котором Алекс Волкановски остался первым номером вне зависимости от весовых категорий, несмотря на поражение. Махачев располагается на втором месте.

MMA,Алекс Волкановски,Ислам Махачев,
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