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52 минуты назад

Чемпион AMC Fight Nights Минеев показал милый талисман бойцов, находящихся в зоне СВО

Газета.Ruиещё 2

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев в Telegram-канале поделился с подписчиками фотографией талисмана бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Чемпион AMC Fight Nights Минеев показал талисман бойцов в зоне СВО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Друзья, делюсь с вами фотографией с талисманом. Это тертый калач Джуниор, он прошел четыре горячие точки и является талисманом для ребят. Он хоть и мал, но в тельняшке», — подписал фото спортсмен.

Соцсети

18 ноября в Москве 32-летний Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Россиянин отправил в нокаут своего соперника уже в третьем раунде.

Минеев становился чемпионом мира и Европы по профессиональному кикбоксингу. На его счету 26 побед (12 нокаутом) и два поражения. В ММА спортсмен одержал 16 побед, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Он является чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе.

MMA,Фернандо Родригес,Владимир Минеев,
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