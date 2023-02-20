Чемпион AMC Fight Nights Минеев показал талисман бойцов в зоне СВО

«Друзья, делюсь с вами фотографией с талисманом. Это тертый калач Джуниор, он прошел четыре горячие точки и является талисманом для ребят. Он хоть и мал, но в тельняшке», — подписал фото спортсмен.

18 ноября в Москве 32-летний Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Россиянин отправил в нокаут своего соперника уже в третьем раунде.

Минеев становился чемпионом мира и Европы по профессиональному кикбоксингу. На его счету 26 побед (12 нокаутом) и два поражения. В ММА спортсмен одержал 16 побед, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Он является чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе.