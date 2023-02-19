Махачев и Волкановски договорились о реванше

Бойцы смешанного стиля, чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски договорились о реванше. Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовал австралийский спортсмен.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Махачев утвердительно ответил на вопрос Волкановски о том, проведут ли они еще один бой. Австралиец предложил организовать его в Абу-Даби.

«Ты заслуживаешь драться там, теперь моя очередь быть освистанным», — заявил Алекс.