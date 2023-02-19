Махачев и Волкановски договорились о реванше

Бойцы смешанного стиля, чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски договорились о реванше. Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовал австралийский спортсмен.
Махачев утвердительно ответил на вопрос Волкановски о том, проведут ли они еще один бой. Австралиец предложил организовать его в Абу-Даби.
«Ты заслуживаешь драться там, теперь моя очередь быть освистанным», — заявил Алекс.
Первая встреча этих соперников стала главным событием турнира UFC 284, который состоялся в австралийском Перте. Бой за чемпионский пояс в легком весе продлился пять раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей. Россиянин успешно защитил титул, при этом Волкановски остался чемпионом в полулегкой категории.