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31 минуту назад

Махачев и Волкановски договорились о реванше

Газета.Ru

Бойцы смешанного стиля, чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски договорились о реванше. Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовал австралийский спортсмен.

Махачев и Волкановски договорились о реванше
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Махачев утвердительно ответил на вопрос Волкановски о том, проведут ли они еще один бой. Австралиец предложил организовать его в Абу-Даби.

«Ты заслуживаешь драться там, теперь моя очередь быть освистанным», — заявил Алекс.

Первая встреча этих соперников стала главным событием турнира UFC 284, который состоялся в австралийском Перте. Бой за чемпионский пояс в легком весе продлился пять раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей. Россиянин успешно защитил титул, при этом Волкановски остался чемпионом в полулегкой категории.

MMA,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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