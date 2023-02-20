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1 час назад

Блогер из Австралии рассказал, что бесплатно проник на бой Волкановски и Махачева

Чемпионат.com

Ютубер Майкл Тодаро рассказал, как он пробрался на UFC 284, занял одно из лучших мест в зале и даже вышел вместе с Александром Волкановски, в то время как зрители в зале должны были заплатить около 6 500 австралийских долларов ($4 400) за места в первом ряду.

Блогер рассказал, что бесплатно проник на бой Волкановски и Махачева
Фото: Twitter UFCTwitter UFC

По данным издания, руководство арены подтвердило, что они «серьёзно относятся к безопасности, но не знали об инциденте». UFC пока не дала комментариев.

Что касается Тодаро, то он говорит, что сделал бы это снова «на сто процентов».

Напомним, бой Махачева и Волкановски прошёл всю дистанцию и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для Ислама это была первая защита титула чемпиона UFC в лёгком весе.

MMA,Александр Волкановски,
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