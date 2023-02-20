Блогер рассказал, что бесплатно проник на бой Волкановски и Махачева

Ютубер Майкл Тодаро рассказал, как он пробрался на UFC 284, занял одно из лучших мест в зале и даже вышел вместе с Александром Волкановски, в то время как зрители в зале должны были заплатить около 6 500 австралийских долларов ($4 400) за места в первом ряду.

Фото: Twitter UFC Twitter UFC

По данным издания, руководство арены подтвердило, что они «серьёзно относятся к безопасности, но не знали об инциденте». UFC пока не дала комментариев.

Что касается Тодаро, то он говорит, что сделал бы это снова «на сто процентов».