Чемпион UFC Махачев рассказал о просьбе матери завязать с боями

«Когда я приехал домой, меня встречали много людей. Мама сказала: «Теперь ты чемпион. Заканчивай с боями. Хабиб послушал свою мать. Когда ты послушаешь свою?» Я сказал ей, что Хабиб защитил свой титул и мне нужно сделать то же самое», — поделился Махачев.