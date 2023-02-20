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29 минут назад

Чемпион UFC Махачев рассказал о просьбе матери завязать с боями

Газета.Ru

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев рассказал, что его мама настаивает на завершении спортивной карьеры сына, передает UFC Russia.

Чемпион UFC Махачев рассказал о просьбе матери завязать с боями
Фото: ufcufc

Спортсмен признался, что его мать не смотрит поединки в смешанных единоборствах, даже бои сына.

«Когда я приехал домой, меня встречали много людей. Мама сказала: «Теперь ты чемпион. Заканчивай с боями. Хабиб послушал свою мать. Когда ты послушаешь свою?» Я сказал ей, что Хабиб защитил свой титул и мне нужно сделать то же самое», — поделился Махачев.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Александром Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После поединка Волкановски и еще один австралийский боец Дэн Хукер обвинили Махачева в использовании капельниц перед поединком, что запрещено правилами.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

Ранее сообщалось, что бойцы смешанного стиля, чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски договорились о реванше.

MMA,Дэн Хукер,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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