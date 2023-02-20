Чемпион UFC Махачев рассказал о просьбе матери завязать с боями

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев рассказал, что его мама настаивает на завершении спортивной карьеры сына, передает UFC Russia.
Спортсмен признался, что его мать не смотрит поединки в смешанных единоборствах, даже бои сына.
«Когда я приехал домой, меня встречали много людей. Мама сказала: «Теперь ты чемпион. Заканчивай с боями. Хабиб послушал свою мать. Когда ты послушаешь свою?» Я сказал ей, что Хабиб защитил свой титул и мне нужно сделать то же самое», — поделился Махачев.
12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Александром Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После поединка Волкановски и еще один австралийский боец Дэн Хукер обвинили Махачева в использовании капельниц перед поединком, что запрещено правилами.
Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.
Ранее сообщалось, что бойцы смешанного стиля, чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски договорились о реванше.