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56 минут назад

Пётр Ян рассказал, почему следующим соперником станет Мераб Двалишвили

Чемпионат.comиещё 3

Известный российский боец ММА, бывший чемпион американского промоушена UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, почему его следующим соперником станет Мераб Двалишвили.

Пётр Ян рассказал, почему следующим соперником станет Мераб Двалишвили
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«После боя с О’Мэлли я некоторое время не хотел драться. После того, как прилетел в Таиланд и начал тренироваться, пообщались с Саятом (Абдрахмановым, менеджером Петра. – Прим. «Чемпионата»). Все бойцы из топ-5 дивизиона, с которыми хотелось бы подраться, были заняты. Мераб на третьем месте в рейтинге, думаю, это будет интерес

Что касается самого боя, то есть принципиальный спортивный интерес. Я думаю, профессиональнее будет, если я буду мыслить так. Мне нужно одержать эту победу, для меня это важно», — сказал Ян в интервью UFC Russia.

MMA,Мераб Двалишвили,
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