Пётр Ян рассказал, почему следующим соперником станет Мераб Двалишвили

«После боя с О’Мэлли я некоторое время не хотел драться. После того, как прилетел в Таиланд и начал тренироваться, пообщались с Саятом (Абдрахмановым, менеджером Петра. – Прим. «Чемпионата»). Все бойцы из топ-5 дивизиона, с которыми хотелось бы подраться, были заняты. Мераб на третьем месте в рейтинге, думаю, это будет интерес