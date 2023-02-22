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39 минут назад

Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму. Фото

Чемпионат.comиещё 1

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Вместе с Макгрегором на снимке присутствует бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон.

Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Соцсети

Не так давно в UFC объявили, что Макгрегор станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона ожидается, что бойцы проведут поединок. В активе ирландца 28 боёв, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. В последнем поединке, состоявшемся летом 2021 года, он проиграл американцу Дастину Порье.

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