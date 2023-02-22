Махачев на две недели отстранен от тренировок

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев отстранен на две недели от тренировок по медицинским показателям. Об этом ТАСС в среду сообщила Атлетическая комиссия Австралии (AIS).
"Махачев на 14 дней отстранен от тренировок с момента поединка по медицинским показаниям. Волкановски отстранен на 30 дней", - сказал собеседник агентства.
Махачев на турнире UFC 284 12 февраля победил австралийца Александра Волкановски единогласным решением судей.
На счету 31-летнего Махачева 24 победы и 1 поражение в смешанных единоборствах.