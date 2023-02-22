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1 час назад

Махачев на две недели отстранен от тренировок по медицинским показаниям

ТАСС

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев отстранен на две недели от тренировок по медицинским показателям. Об этом ТАСС в среду сообщила Атлетическая комиссия Австралии (AIS).

Махачев на две недели отстранен от тренировок
Фото: UFC Russia UFC Russia

"Махачев на 14 дней отстранен от тренировок с момента поединка по медицинским показаниям. Волкановски отстранен на 30 дней", - сказал собеседник агентства.

Махачев на турнире UFC 284 12 февраля победил австралийца Александра Волкановски единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Махачева 24 победы и 1 поражение в смешанных единоборствах.

MMA,Ислам Махачев,
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