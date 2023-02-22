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1 час назад

«Кто следующий?». Махачев обратился к UFC

Чемпионат.com

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к промоушену.

Махачев обратился к UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кто следующий?», — написал Махачев.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде представителя Бразилии Чарльза Оливейру. В общей сложности в активе российского бойца 13 побед и одно поражение в UFC. Всего он провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. 12 февраля Махачев впервые защитил чемпионский титул, победив австралийца Александра Волкановски.

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