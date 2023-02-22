Появились подробности о предполагаемом нападении Макгрегора на женщину

Саманта Мерфи, утверждавшая о нападении бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, отказалась от своего иска против него. Об этом информирует independent.ie.

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Адвокат женщины Альваро Бласко заявил, что не вправе давать какие-либо комментарии по этому поводу. При этом он подтвердил, что было подано уведомление о прекращении дела.