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1 час назад

Волкановски хочет реванш с Махачевым

Елена Прошина

Боец UFC из Австралии Алекс Волкановски хочет провести реванш с россиянином Исламом Махачевым. Об этом сообщает «Газета.ру».

Волкановски предложил Махачеву провести реванш
Фото: UFC RussiaUFC Russia

«Давай сделаем это еще раз и дадим людям то, чего они хотят», – написал австралиец Махачеву.

Последний пока никак не прокомментировал обращение.

Напомним, что 12 февраля Ислам Махачев победил Волкановски во время турнире UFC 284, который состоялся в австралийском городе Перте. Матч завершился единогласным решением судей после пяти раундов. Эта победа стала 24-й для Михачева.

Ранее бывший соперник Михачева Дэн Хукер заявил, что российский боец жульничал перед титульным боем с Волкановски.

«Тупица считает, что он может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем об этом. Жулик. Докажи, что я не прав. Держу пари, у тебя не получится», – заявил он.

MMA,Дэн Хукер,Алекс Волкановски,Ислам Махачев,
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