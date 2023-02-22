Волкановски предложил Махачеву провести реванш

Боец UFC из Австралии Алекс Волкановски хочет провести реванш с россиянином Исламом Махачевым. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Давай сделаем это еще раз и дадим людям то, чего они хотят», – написал австралиец Махачеву.
Последний пока никак не прокомментировал обращение.
Напомним, что 12 февраля Ислам Махачев победил Волкановски во время турнире UFC 284, который состоялся в австралийском городе Перте. Матч завершился единогласным решением судей после пяти раундов. Эта победа стала 24-й для Михачева.
Ранее бывший соперник Михачева Дэн Хукер заявил, что российский боец жульничал перед титульным боем с Волкановски.
«Тупица считает, что он может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем об этом. Жулик. Докажи, что я не прав. Держу пари, у тебя не получится», – заявил он.