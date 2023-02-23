Махачев рассказал о своем гонораре за бой с Волкановски

«Гарантированный гонорар у меня не дотягивает до миллиона долларов. Сейчас будут подсчитывать доходы от платных трансляций — не знаю, как долго, потому что это первый раз, когда я дрался за деньги, где учитываются PPV. Не знаю, до какой суммы дойдёт гонорар. Но тут надо учесть, что в Австралии очень большие налоги, и значительную сумму я оставляю там», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».