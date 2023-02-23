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37 минут назад

Махачев рассказал о своём гонораре за бой с Волкановски

Чемпионат.comиещё 4

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Ислам Махачев высказался о своём гонораре за бой с австралийцем Александром Волкановски.

Махачев рассказал о своем гонораре за бой с Волкановски
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Гарантированный гонорар у меня не дотягивает до миллиона долларов. Сейчас будут подсчитывать доходы от платных трансляций — не знаю, как долго, потому что это первый раз, когда я дрался за деньги, где учитываются PPV. Не знаю, до какой суммы дойдёт гонорар. Но тут надо учесть, что в Австралии очень большие налоги, и значительную сумму я оставляю там», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46).

MMA,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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