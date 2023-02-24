Кормье выступил против реванша между Махачевым и Волкановски

"У Ислама есть заботы в легком весе, как и у Волкановски в его дивизионе. И не знаю, честно ли оставлять Бенейла Дариуша без титульного боя в случае победы над Чарльзом Оливейрой. В этом проблема супербоев с представителями разных категорий. Все просят провести такой бой снова, в то время как дивизионам нужны четкие чемпионы, чтобы было ясно, что к чему", — передает слова Кормье MMA Junkie.