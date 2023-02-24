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1 час назад

Кормье выступил против реванша между Махачевым и Волкановски

Газета.Ruиещё 4

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье считает, что россиянину Исламу Махачеву и австралийцу Алексу Волкановски необходимо сосредоточиться на делах в своих весовых категориях, а не проводить реванш.

Кормье выступил против реванша между Махачевым и Волкановски
Фото: ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"У Ислама есть заботы в легком весе, как и у Волкановски в его дивизионе. И не знаю, честно ли оставлять Бенейла Дариуша без титульного боя в случае победы над Чарльзом Оливейрой. В этом проблема супербоев с представителями разных категорий. Все просят провести такой бой снова, в то время как дивизионам нужны четкие чемпионы, чтобы было ясно, что к чему", — передает слова Кормье MMA Junkie.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После боя оба спортсмена согласились на немедленный реванш. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе. Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.

Ранее Ислам Махачев рассказал о своем гонораре за бой с Волкановски.

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