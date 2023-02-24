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37 минут назад

Соннен предположил, что Макгрегор был пьян на съёмках TUF

Чемпионат.com

Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен отреагировал на недавнее видео, где бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор появился в странном состоянии недалеко от места проведения съёмок шоу The Ultimate Fighter (TUF).

Соннен предположил, что Макгрегор был пьян на съёмках TUF
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Пьяный Конор Макгрегор на съёмках TUF. Я верю, что вы, ребята, видели это. Ведь он и вправду выпил. Он был пьяным и спотыкался. Он что-то говорил, но я не мог разобрать. Похоже, пьянство делает Конора очень странным. Что думаете об этом? Вас интересует пьяный Конор Макгрегор, спотыкающийся на съёмочной площадке TUF? Ты не должен напиваться, Конор. Тебя не должны видеть в таком состоянии. Ведь ты будешь наставником», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

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