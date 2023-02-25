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44 минуты назад

Тренер Чимаева подтвердил, что боец переходит в средний вес

Чемпионат.comиещё 3

Андреас Михаэль, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, подтвердил, что его подопечный перейдёт в среднюю весовую категорию UFC.

Тренер Чимаева подтвердил, что боец переходит в средний вес
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Однозначно, это средний вес. Хамзат собирается драться в среднем весе. Но если в полусреднем весе станет доступен титульный бой, то могут случиться чудеса. Мы его спустим, не переживайте. Сейчас не очень много вариантов, так как наш спектр для выбора соперников сузился. Нам нужен претендент номер один или чемпион, лучше если бой с чемпионом. Думаю, Чимаев заслуживает этого», — сказал тренер в интервью Submission Radio.

Свой последний поединок Хамзат Чимаев провёл у сентябре прошлого года и выиграл у американца Кевина Холланда в первом раунде. Всего у Чимаева 12 побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.

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