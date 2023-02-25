Тренер Чимаева подтвердил, что боец переходит в средний вес

«Однозначно, это средний вес. Хамзат собирается драться в среднем весе. Но если в полусреднем весе станет доступен титульный бой, то могут случиться чудеса. Мы его спустим, не переживайте. Сейчас не очень много вариантов, так как наш спектр для выбора соперников сузился. Нам нужен претендент номер один или чемпион, лучше если бой с чемпионом. Думаю, Чимаев заслуживает этого», — сказал тренер в интервью Submission Radio.