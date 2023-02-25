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37 минут назад

Умар Нурмагомедов — О’Мэлли: ты посредственность, я остановлю тебя за три раунда

Чемпионат.com

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, ответил Шону О’Мэлли, назвав его посредственностью.

Умар Нурмагомедов обратился к О’Мэлли
Фото: UFC Russia UFC Russia

«Когда всё будет сказано и сделано, я буду считаться одним из величайших», — написал О’Мэлли на своей странице в социальных сетях.

«Пожалуйста, сохрани этот твит. Если ты когда-нибудь будешь драться со мной, я остановлю тебя за три раунда. Ты посредственность, в тебе нет ничего хорошего», — ответил Нурмагомедов.

Шон О’Мэлли свой последний бой провёл с Петром Яном и выиграл раздельным решением судей, сейчас американец располагается на первом месте в рейтинге легчайшего дивизиона.

Умар Нурмагомедов в январе нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде. Это 16-я победа россиянина подряд, при этом у него нет ни одного поражения.

MMA,Умар Нурмагомедов,Петр Ян,
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