Пётр Ян вылетел в Лас-Вегас, где проведёт бой с Мерабом Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян отправился в Лас-Вегас, где проведёт свой следующий бой.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Соответствующий пост российский боец опубликовал в социальных сетях, выложив фото из самолёта.

Поединок Петра Яна с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили возглавил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 211, который пройдёт в ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе.

В своём последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года, Пётр Ян уступил американскому бойцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей. Всего у российского бойца три поражения в последних четырёх поединках.