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1 час назад

Боец ММА Монсон подал документы на отказ от гражданства США

Газета.Ru

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон прокомментировал ситуацию с отказом от гражданства США.

Боец ММА Монсон подал документы на отказ от гражданства США
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Я до сих пор нахожусь в процессе отказа от гражданства США. Подал все документы. Теперь мне осталось пройти собеседование в американском посольстве», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

В 2018 году боец получил российское гражданство. Также у него есть паспорт ЛНР. 26 сентября 2022 года Монсон появился на публике с новой татуировкой на шее в виде буквы Z.

Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

Монсон — бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. На счету 51-летнего спортсмена в ММА 87 боев (60 побед, 26 поражений и одна ничья).

MMA,Джефф Монсон,
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