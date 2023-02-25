Боец ММА Монсон подал документы на отказ от гражданства США

«Я до сих пор нахожусь в процессе отказа от гражданства США. Подал все документы. Теперь мне осталось пройти собеседование в американском посольстве», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

В 2018 году боец получил российское гражданство. Также у него есть паспорт ЛНР. 26 сентября 2022 года Монсон появился на публике с новой татуировкой на шее в виде буквы Z.