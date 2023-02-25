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1 час назад

Боец Никита Крылов рассказал, кто из чемпионов Bellator сильнее чемпиона UFC

Матч ТВиещё 1

Занимающий шестое место в рейтинге полутяжеловесов UFC россинянин Никита Крылов считает, что действующий чемпион Bellator Вадим Немков будет фаворитом в возможном поединке против чемпиона UFC в той же весовой категории Джамалла Хилла.

Боец Никита Крылов рассказал, кто из чемпионов Bellator сильнее чемпиона UFC
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В интервью «Матч ТВ» Крылов выделил любительскую базу в рукопашном бое и ММА как одно из преимуществ Немкова.

— За последнее время в вашем весе сменился чемпион, им стал Джамалл Хилл, а в лиге Bellator в этом же весе Вадим Немков защитил свой пояс. У вас нет ощущения, что сейчас чемпион Bellator (Немков) сильнее чемпиона UFC?

— Мне точно кажется, что Вадим достаточно крутой боец. Что касается Хилла — мы про него шутили, что, возможно, у него мама шаман. Как то он прошел очень быстро и неожиданно и воспользовался своим шансом. Думаю, что бойцы сильнее его, конечно, есть в нашем дивизионе, но сейчас он чемпион.

— Если бы Хилл и Немков дрались…

— Фаворитом я бы видел Немкова, но Хиллу нужно отдать должное, у него хорошее чувство дистанции, неплохой грэпплинг, но, мне кажется, что у Вадима больше опыта, сильнее любительская база и он должен был бы победить в этом бою. Но Хиллу нужно отдать должное: у него хорошее чувство дистанции, неплохой грэпплинг», — сказал Крылов в интервью «Матч ТВ».

Немков и Хилл удерживают пояса Bellator и UFC В полутяжелом (до 93 кг) весе. Хилл завоевал пояс в ноябре, победив Гловера Тейшейру на турнире в Бразилии. Крылов также выступает в полутяжелом весе и проведет бой против Райана Спэнна 25 февраля в Лас Вегасе.

Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 26 февраля в 03:00 по московскому времени смотрите UFC Fight Night 220, в главном бою в полутяжелом весе встретятся Никита Крылов и Райан Спэнн.

MMA,Вадим Немков,Никита Крылов,
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