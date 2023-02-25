«Ты должен мне $ 500 тысяч». Фергюсон обратился с угрозой к Хабибу

«Вы, засранцы, должны мне полмиллиона сейчас. Я сниму эти деньги с ваших голов как скальп за то, что вы нехорошо вели со мной бизнес. Я следопыт, которого взрастил мой отец. И я никогда не любил убивать. Но для вас сделаю исключение», – написал боец.