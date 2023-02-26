Майк Тайсон дал прогноз на бой Джейка Пола и Томми Фьюри

«Я никогда не видел как Томми дерётся. Я не думаю, что он сможет победить Джейка. Джейк Пол становится всё лучше и лучше с каждым боем. Я не знаю, участвует ли Томми в этом бое лишь для того, чтобы проиграть, мы скоро узнаем. Кто-то будет нокаутирован, кто-то ляжет», — приводит слова Тайсона Sportskeeda.