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24 минуты назад

Майк Тайсон дал прогноз на бой Джейка Пола и Томми Фьюри

Чемпионат.com

Легендарный боксёр Майк Тайсон дал свой прогноз на грядущий бой американского видеоблогера Джейка Пола и Томми Фьюри, брата легендарного тяжеловеса Тайсона Фьюри.

Майк Тайсон дал прогноз на бой Джейка Пола и Томми Фьюри
Фото: Личный архивЛичный архив

«Я никогда не видел как Томми дерётся. Я не думаю, что он сможет победить Джейка. Джейк Пол становится всё лучше и лучше с каждым боем. Я не знаю, участвует ли Томми в этом бое лишь для того, чтобы проиграть, мы скоро узнаем. Кто-то будет нокаутирован, кто-то ляжет», — приводит слова Тайсона Sportskeeda.

Боксёрский вечер с главным боем Джейка Пола и Томми Фьюри стартует в 22:00 по мск.

Полный кард боксёрского вечера с боем Пол — Фьюри

Джейк Пол (6-0) — Томми Фьюри (8-0);

Илунга Макабу (29-2) — Баду Джек (27-3-3);

Зияд Аль Мааюф (12-5) — Рональд Мартинес (10-0);

Мухсин Кейсон (10-0) — Тариэл Джафаров (12-5);

Бадер Самрин (7-0) — Виорель Симион (22-9).

MMA,Майк Тайсон,
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