Бойца ММА Крылова госпитализировали накануне поединка в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов попал в больницу с пищевым отравлением за несколько часов до боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС в воскресенье сообщил представитель бойца.
Поединок Крылова против американца Райана Спэнна должен был возглавить турнир UFC в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
"У Никиты сильное отравление. Тошнота и температура. Его сняли с поединка после консультации с врачами UFC", - сказал собеседник агентства.
В команде спортсмена отметили, что не знают причину отравления.
В активе Крылова 29 побед и 9 поражений.