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48 минут назад

Боец Крылов попал в больницу с отравлением за несколько часов до поединка в UFC

ТАССиещё 3

Российский боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов попал в больницу с пищевым отравлением за несколько часов до боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС в воскресенье сообщил представитель бойца.

Бойца ММА Крылова госпитализировали накануне поединка в UFC
Фото:  Instagram (запрещен на территории РФ) / nikitakrylovufc (организация запрещена в России) Instagram (запрещен на территории РФ) / nikitakrylovufc

Поединок Крылова против американца Райана Спэнна должен был возглавить турнир UFC в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

"У Никиты сильное отравление. Тошнота и температура. Его сняли с поединка после консультации с врачами UFC", - сказал собеседник агентства.

В команде спортсмена отметили, что не знают причину отравления.

В активе Крылова 29 побед и 9 поражений.

MMA,Никита Крылов,
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