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39 минут назад

Менеджер Хабиба отреагировал на оскорбления со стороны Тони Фергюсона

Чемпионат.com

Менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал недавнее высказывание американца Тони Фергюсона.

Менеджер Хабиба отреагировал на оскорбления со стороны Тони Фергюсона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фергюсон на своей странице в социальных сетях обратился к Хабибу Нурмагомедову и Абдель-Азизу, оскорбив их и потребовав вернуть его долг в размере $ 500 тысяч. При этом боец не уточнил, о каком именно долге идёт речь.

«Каждый раз, когда ты меня видишь, то говоришь «здравствуйте». А теперь стал таким жёстким в социальных сетях», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях, сопроводив запись смеющимися эмодзи.

Стоит отметить, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном несколько раз срывался по разным причинам. Бойцы так и не встретились в октагоне.

MMA,Тони Фергюсон,Хабиб Нурмагомедов,
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