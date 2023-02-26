Менеджер Хабиба отреагировал на оскорбления со стороны Тони Фергюсона

Фергюсон на своей странице в социальных сетях обратился к Хабибу Нурмагомедову и Абдель-Азизу, оскорбив их и потребовав вернуть его долг в размере $ 500 тысяч. При этом боец не уточнил, о каком именно долге идёт речь.