Чимаев рассказал, когда планирует стать чемпионом UFC

«Все мои бои уже громкие. А остальные чуваки, кто со мной дерётся, без разницы. Хочу завоевать пояс. Ещё в прошлом году хотел, не дали. В этом, надеюсь, дадут. Когда дадут титульник – тогда и заберём пояс. Я все свои бои выиграл, ни разу не проиграл. Я хотел бы драться каждые два месяца – пять раз в году. Готов ли повторить два боя за неделю? Почему нет. Я жду своей очереди. Я думаю, следующим я подерусь с Уиттакером. Я хочу с ним подраться», — сказал Чимаев на канале UFC Russia в YouTube.