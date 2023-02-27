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20 минут назад

«Я делал это ради выживания». Нганну показал, как работает на песчаном карьере

Чемпионат.com

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями. Нганну показал, как проводит тренировку, работая на песчаном карьере.

«Я делал это ради выживания». Нганну показал, как работает на песчаном карьере
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Раньше я делал это ради выживания. Теперь это просто весёлая тренировка», — подписал фотографии Фрэнсис.

В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта.

MMA,Фрэнсис Нганну,
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