Волкановски отказался писать заявление на Махачева по обвинению в допинге

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски и новозеландец Дэн Хукер не стали обращаться с заявлениями в Атлетическую комиссию Австралии (AIS) в отношении россиянина Ислама Махачева. Об этом ТАСС во вторник заявили в AIS.
"Волкановски и Хукер не подавали никаких заявлений в отношении Махачева. Факта обвинения недостаточно, оно должно быть зафиксировано в заявлении", - сказал собеседник агентства.
Ранее Американское антидопинговое агентство (USADA) отказалось расследовать обвинения в адрес Махачева. Волкановски и Хукер заявляли, что россиянин использовал капельницы для восстановления после сгонки веса. Это является запрещенным методом.
Махачев победил Волкановски 12 февраля в Австралии единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 24 победы и одно поражение.