Волкановски отказался писать заявление на Махачева по обвинению в допинге

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски и новозеландец Дэн Хукер не стали обращаться с заявлениями в Атлетическую комиссию Австралии (AIS) в отношении россиянина Ислама Махачева. Об этом ТАСС во вторник заявили в AIS.

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"Волкановски и Хукер не подавали никаких заявлений в отношении Махачева. Факта обвинения недостаточно, оно должно быть зафиксировано в заявлении", - сказал собеседник агентства.

Ранее Американское антидопинговое агентство (USADA) отказалось расследовать обвинения в адрес Махачева. Волкановски и Хукер заявляли, что россиянин использовал капельницы для восстановления после сгонки веса. Это является запрещенным методом.