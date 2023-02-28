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54 минуты назад

Волкановски отказался писать заявление на бойца Махачева по обвинению в допинге

ТАСС

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски и новозеландец Дэн Хукер не стали обращаться с заявлениями в Атлетическую комиссию Австралии (AIS) в отношении россиянина Ислама Махачева. Об этом ТАСС во вторник заявили в AIS.

Волкановски отказался писать заявление на Махачева по обвинению в допинге
Фото: UFC Russia UFC Russia

"Волкановски и Хукер не подавали никаких заявлений в отношении Махачева. Факта обвинения недостаточно, оно должно быть зафиксировано в заявлении", - сказал собеседник агентства.

Ранее Американское антидопинговое агентство (USADA) отказалось расследовать обвинения в адрес Махачева. Волкановски и Хукер заявляли, что россиянин использовал капельницы для восстановления после сгонки веса. Это является запрещенным методом.

Махачев победил Волкановски 12 февраля в Австралии единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 24 победы и одно поражение.

MMA,Дэн Хукер,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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