Дебютанта UFC Нурулло Алиева обокрали в США

Первый боец UFC из Таджикистана Нурулло Алиев рассказал, что его обокрали. По словам Алиева, это случилось в США после его дебютного поединка в UFC. Из машины спортсмена забрали все вещи, в том числе экипировку UFC.

Дебют Алиева в промоушене Даны Уайта состоялся в ночь с 25 на 26 февраля мск на турнире UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе. Нурулло встречался с представителем Бразилии Рафаэлем Алвесом и победил его решением большинства судей. В общей сложности в активе Алиева девять побед и ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он вызвал на бой британского проспекта промоушена Пэдди Пимблетта.