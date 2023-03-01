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2 часа назад

Дебютанта UFC Нурулло Алиева обокрали

Чемпионат.comиещё 4

Первый боец UFC из Таджикистана Нурулло Алиев рассказал, что его обокрали. По словам Алиева, это случилось в США после его дебютного поединка в UFC. Из машины спортсмена забрали все вещи, в том числе экипировку UFC.

Дебютанта UFC Нурулло Алиева обокрали в США
Фото: ВикипедияВикипедия

Дебют Алиева в промоушене Даны Уайта состоялся в ночь с 25 на 26 февраля мск на турнире UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе. Нурулло встречался с представителем Бразилии Рафаэлем Алвесом и победил его решением большинства судей. В общей сложности в активе Алиева девять побед и ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он вызвал на бой британского проспекта промоушена Пэдди Пимблетта.

MMA,Нурулло Алиев,Рафаэль Алвес,
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