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40 минут назад

Волкановски и Хукер не подавали заявлений против Махачева

Чемпионат.com

В Атлетической комиссии Австралии сообщили, что Алекс Волкановски и Дэн Хукер не подавали никаких заявлений в отношении российского бойца Ислама Махачева.

Волкановски и Хукер не подавали заявлений против Махачева
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Волкановски и Хукер не подавали никаких заявлений в отношении Махачева. Факта обвинения недостаточно, оно должно быть зафиксировано в заявлении», — приводит ТАСС слова представителя Атлетической комиссии Австралии.

Ранее Дэн Хукер, а затем представители команды Алекса Волкановски заявили, что Махачев использовал внутривенные капельницы для восстановления после весогонки. При этом в UFC и Американском антидопинговом агентстве USADA заявили, что не будут расследовать обвинения в адрес Махачева.

Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей 12 февраля и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

MMA,Дэн Хукер,Алекс Волкановски,Ислам Махачев,
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