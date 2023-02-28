Волкановски и Хукер не подавали заявлений против Махачева

В Атлетической комиссии Австралии сообщили, что Алекс Волкановски и Дэн Хукер не подавали никаких заявлений в отношении российского бойца Ислама Махачева .

«Волкановски и Хукер не подавали никаких заявлений в отношении Махачева. Факта обвинения недостаточно, оно должно быть зафиксировано в заявлении», — приводит ТАСС слова представителя Атлетической комиссии Австралии.

Ранее Дэн Хукер, а затем представители команды Алекса Волкановски заявили, что Махачев использовал внутривенные капельницы для восстановления после весогонки. При этом в UFC и Американском антидопинговом агентстве USADA заявили, что не будут расследовать обвинения в адрес Махачева.