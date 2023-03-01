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1 час назад

Волкановски заявил, что не гордится поединком против Махачева

Газета.Ru

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекс Волкановски рассказал о впечатлениях от боя против россиянина Ислама Махачева.

Волкановски заявил, что не гордится поединком против Махачева
Фото: ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Я не сказал бы, что этот бой точно выиграл или что могу гордиться им. Ислам реально хорош, и он был терпелив", - сказал Волкановски на шоу he Straight Talk with Mark Bouris.

Напомним, 12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После поединка Алекс Волкановски и еще один австралийский боец Дэн Хукер обвинили Ислама Махачева в использовании капельниц перед поединком, что запрещено правилами.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

Ранее Даниэль Кормье заявил, что россиянину Исламу Махачеву и австралийцу Алексу Волкановски необходимо сосредоточиться на делах в своих весовых категориях, а не проводить реванш.

MMA,Дэн Хукер,Алекс Волкановски,Даниэль Кормье,Ислам Махачев,
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