Волкановски заявил, что не гордится поединком против Махачева

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекс Волкановски рассказал о впечатлениях от боя против россиянина Ислама Махачева.
"Я не сказал бы, что этот бой точно выиграл или что могу гордиться им. Ислам реально хорош, и он был терпелив", - сказал Волкановски на шоу he Straight Talk with Mark Bouris.
Напомним, 12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После поединка Алекс Волкановски и еще один австралийский боец Дэн Хукер обвинили Ислама Махачева в использовании капельниц перед поединком, что запрещено правилами.
Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.
Ранее Даниэль Кормье заявил, что россиянину Исламу Махачеву и австралийцу Алексу Волкановски необходимо сосредоточиться на делах в своих весовых категориях, а не проводить реванш.