Фрэнсис Нганну рассказал, когда намерен вернуться в MMA

«Я обязательно вернусь в ММА, но не раньше, чем подерусь в боксе. Сейчас я бы предпочёл провести боксёрский поединок. Хотя бы один. А уже потом я могу вернуться в ММА», — сказал Нганну на канале The Schmo в YouTube.