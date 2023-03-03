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1 час назад

Джон Джонс назвал преимущества Волкановски перед Махачевым

Матч ТВ

Бывший первый номер среди лучших бойцов UFC в рейтинге вне зависимости от весовых категорий американец Джон Джонс сравнил нынешних первого и второго номеров рейтинга австралийца Александра Волкановски и россиянина Ислама Махачева.

Джон Джонс назвал преимущества Волкановски перед Махачевым
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Волкановски и Махачев провели поденок 12 февраля в Австралии. Несмотря на победу Махачева в бою за пояс чемпиона UFC в легком весе, Волкановски сохранил первое место в рейтинге лучших бойцов pound for pound. Ранее сам Джонс долгое время удерживал первое место.

— Я фанат обоих, они прекрасно выглядят, но я бы сказал, что на данный момент Волкановски более совершенный боец. Его ударная техника, прочность, выносливость, скорость… В их бою он был меньше, но при этом очень конкурентен. Думаю, что ударная мощь Волкановски в сравнении с Махачевым дает ему небольшое преимущество над Исламом, если мы их сравниваем, — сказал Джонс в интервью «Матч ТВ».

В случае победы над французским тяжеловесом (до 120,2 кг) Сирилом Ганом 4 февраля 35 летний американский боец может стать чемпионом в двух весовых категориях (с 2011 по 2020 год Джонс удерживал пояс в полутяжелом весе).

Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 5 марта в 06:00 по московскому времени смотрите UFC 285, в главном бою за чемпионский пояс в тяжелом весе подерутся Джон Джонс и Сирил Ган.

MMA,Ислам Махачев,Джон Джонс,
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