Джон Джонс назвал преимущества Волкановски перед Махачевым

— Я фанат обоих, они прекрасно выглядят, но я бы сказал, что на данный момент Волкановски более совершенный боец. Его ударная техника, прочность, выносливость, скорость… В их бою он был меньше, но при этом очень конкурентен. Думаю, что ударная мощь Волкановски в сравнении с Махачевым дает ему небольшое преимущество над Исламом, если мы их сравниваем, — сказал Джонс в интервью «Матч ТВ».