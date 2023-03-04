Миочич получит титульный бой в UFC

Топовый американский тяжеловес Стипе Миочич рассказал, что проведёт следующий бой за титул. По его словам, он сразится с победителем противостояния между Сирилем Ганом и Джоном Джонсом .

«Мне так сказали, так что посмотрим. Ничто не является постоянным, пока не будет подписан контракт.

Я думал, что получу бой. К сожалению, нет. Джонс возвращается. Все хотят это увидеть, и Сириль, этот чувак крутой. Это будет адский бой», – цитирует Миочича MMA Junkie.

На счету 40-летнего Миочича 20 побед и 4 поражения в ММА за карьеру. В последнее время Стипе дерётся не чаще раза в год. Последний раз он выходил в октагон в марте 2021 года, когда нокаутом проиграл Нганну.