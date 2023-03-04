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44 минуты назад

Миочич получит титульный бой в UFC

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Топовый американский тяжеловес Стипе Миочич рассказал, что проведёт следующий бой за титул. По его словам, он сразится с победителем противостояния между Сирилем Ганом и Джоном Джонсом.

Миочич получит титульный бой в UFC
Фото: UFCUFC

«Мне так сказали, так что посмотрим. Ничто не является постоянным, пока не будет подписан контракт.

Я думал, что получу бой. К сожалению, нет. Джонс возвращается. Все хотят это увидеть, и Сириль, этот чувак крутой. Это будет адский бой», – цитирует Миочича MMA Junkie.

Стипе заявил, что бой пройдёт в первой половине лета.

На счету 40-летнего Миочича 20 побед и 4 поражения в ММА за карьеру. В последнее время Стипе дерётся не чаще раза в год. Последний раз он выходил в октагон в марте 2021 года, когда нокаутом проиграл Нганну.

MMA,Стипе Миочич,Джон Джонс,
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