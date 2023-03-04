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1 час назад

Дана Уайт: Нганну больше никогда не будет драться в UFC

Чемпионат.comиещё 2

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном возвращении бывшего чемпиона американского промоушена Фрэнсиса Нганну.

Дана Уайт: Нганну больше никогда не будет драться в UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, в январе Нганну отказался продлевать контракт с UFC и стал свободным агентом, освободив титул чемпиона в тяжёлой весовой категории.

«Нет, нет. Мы вели переговоры годами. Это конец. Он никогда больше не будет снова драться в UFC. Да, я стараюсь никогда не говорить «никогда», но в этом раз скажу. Мы пытались договориться», — приводит слова Нганну BT Sport.

Фрэнсис Нганну провёл 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 17 побед. Франко-камерунский боец заявлял, что хочет выступить в профессиональном боксе, а затем вернуться в ММА. Также сообщалось о его возможном поединке с экс-чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.

MMA,Фрэнсис Нганну,Дана Уайт,
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