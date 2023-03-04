Ислам Махачев может посетить турнир UFC 285

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) российский боец смешанного стиля Ислам Махачев сообщил в социальных сетях, что в настоящий момент находится в Лас-Вегасе (США), где уже завтра, 5 марта, состоится номерной турнир UFC 285.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Так, Махачев опубликовал видео из отеля напротив здания с баннером шоу, подписав его следующим текстом.

«День сегодня длинный. Кофе решил на потом оставить».