UFC представил официальный постер к бою Яна и Двалишвили

Американский промоушен UFC выпустил официальный постер к поединку между россиянином Петром Яном и представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и станет главным событием спортивного мероприятия.

Фото: Чемпионат.сом Чемпионат.сом

Напомним, в последнем бою Ян встречался с американцем Шоном О’Мэлли. Их поединок прошёл на турнире UFC 280 и завершился раздельным решением судей в пользу американца. В общей сложности Пётр провёл 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.

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