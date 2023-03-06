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1 час назад

UFC представил официальный постер к бою Яна и Двалишвили. Фото

Чемпионат.comиещё 2

Американский промоушен UFC выпустил официальный постер к поединку между россиянином Петром Яном и представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и станет главным событием спортивного мероприятия.

UFC представил официальный постер к бою Яна и Двалишвили
Фото: Чемпионат.сомЧемпионат.сом

Напомним, в последнем бою Ян встречался с американцем Шоном О’Мэлли. Их поединок прошёл на турнире UFC 280 и завершился раздельным решением судей в пользу американца. В общей сложности Пётр провёл 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.

UFC

Двалишвили в последнем бою, который состоялся в августе прошлого года, встречался с бразильцем Жозе Альдо. Поединок был завершён победой Мераба единогласным решением судей. В ММА он провёл 19 боёв, в которых одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.

MMA,Мераб Двалишвили,Петр Ян,Жозе Альдо,
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