Казахский боец Рахмонов установил рекорд UFC

Представитель Казахстана Шавкат Рахмонов одержал победу на турнире UFC 285. В третьем раунде он победил удушающим приёмом американца Джеффа Нила.

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На счету 28-летнего Рахмонова 17 побед подряд. Примечательно, что во всех случаях он побеждал досрочно. В рамках UFC Шавкат провёл пятый бой. Казахстанец стал первым полусредневесом в истории, который стартовал в промоушене с серии из пяти финишей.

Рахмонов также вышел на первое место по продолжительности текущей серии досрочных побед в UFC. Пять финишей также в активе российского тяжеловеса Сергея Павловича.