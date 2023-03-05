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58 минут назад

Рахмонов установил рекорд UFC

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Представитель Казахстана Шавкат Рахмонов одержал победу на турнире UFC 285. В третьем раунде он победил удушающим приёмом американца Джеффа Нила.

Казахский боец Рахмонов установил рекорд UFC
Фото: betassist.rubetassist.ru

На счету 28-летнего Рахмонова 17 побед подряд. Примечательно, что во всех случаях он побеждал досрочно. В рамках UFC Шавкат провёл пятый бой. Казахстанец стал первым полусредневесом в истории, который стартовал в промоушене с серии из пяти финишей.

Рахмонов также вышел на первое место по продолжительности текущей серии досрочных побед в UFC. Пять финишей также в активе российского тяжеловеса Сергея Павловича.

В поединке с Нилом Рахмонов пропустил 69 значимых ударов. Любопытно, что в последних четырёх поединках он допустил лишь 38 попаданий. Из 69 ударов от Нила 63 пришлись в голову Шавката.

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