Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Президент UFC затруднился ответить на вопрос о следующем сопернике Махачева

Матч ТВиещё 1

Президент UFC Дэйна Уайт не смог ответить на вопрос о следующем сопернике для чемпиона организации в легком весе, россиянина Ислама Махачева.

Президент UFC затруднился ответить на вопрос о следующем сопернике Махачева
Фото: UFC RussiaUFC Russia

Махачев 12 февраля в Австралии одержал победу над Александром Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона в легком весе. Австралиец выступает в более легкой весовой категории и «поднялся» в это вес специально ради боя с Махачевым.

— Есть ли мысли, кто может быть следующим соперником Махачева? Нет, мы пока что не разговаривали об этом. В бое с Волкановски он был невероятен и доминировал в октагоне. Позже мы решим, какой бой будет для него следующим, — сказал Уайт на пресс конференции.

Махачев в смешанных единоборствах одержал 24 победы при одном поражении.

Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru

MMA,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий