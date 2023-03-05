Президент UFC затруднился ответить на вопрос о следующем сопернике Махачева

Президент UFC Дэйна Уайт не смог ответить на вопрос о следующем сопернике для чемпиона организации в легком весе, россиянина Ислама Махачева.
Махачев 12 февраля в Австралии одержал победу над Александром Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона в легком весе. Австралиец выступает в более легкой весовой категории и «поднялся» в это вес специально ради боя с Махачевым.
— Есть ли мысли, кто может быть следующим соперником Махачева? Нет, мы пока что не разговаривали об этом. В бое с Волкановски он был невероятен и доминировал в октагоне. Позже мы решим, какой бой будет для него следующим, — сказал Уайт на пресс конференции.
Махачев в смешанных единоборствах одержал 24 победы при одном поражении.
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