Президент UFC затруднился ответить на вопрос о следующем сопернике Махачева

— Есть ли мысли, кто может быть следующим соперником Махачева? Нет, мы пока что не разговаривали об этом. В бое с Волкановски он был невероятен и доминировал в октагоне. Позже мы решим, какой бой будет для него следующим, — сказал Уайт на пресс конференции.