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39 минут назад

Российский чемпион UFC Махачев сфотографировался с украинским боксером Ломаченко

Газета.Ruиещё 3

Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев сфотографировался вместе с украинским боксером Василием Ломаченко.

Российский чемпион UFC Махачев сфотографировался с украинским боксером
Фото: UFCUFC

Кадр был сделан во время турнира UFC 285, прошедшего в американском Лас-Вегасе. Момент, когда два спортсмена позировали перед камерами, попал в трансляцию. Фотография Махачева и Ломаченко разошлась по интернету, и украинца уже раскритиковали на родине за то, что он фотографировался с представителем России.

Напомним, 12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После поединка Алекс Волкановски и еще один австралийский боец Дэн Хукер обвинили Ислама Махачева в использовании капельниц перед поединком, что запрещено правилами.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

MMA,Дэн Хукер,Алекс Волкановски,Ислам Махачев,Василий Ломаченко,
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