Махачев рассказал, с кем хочет сразиться во втором поединке по защите титула UFC

«Кто лучший боец pound-for-pound? Волк? Так я его победил пару недель назад. Для меня это особо не имеет значения. Я защитил титул в Австралии, далеко от своей страны, победил чемпиона и вернулся с поясом.



Сейчас я просто жду, когда мне позвонят и назовут следующего соперника. Надеюсь, Бенейл Дариуш победит Оливейру, потому что с Оливейрой я уже дрался. Мне нужен новый вызов. Я готов к любому», — передает слова Махачева BT Sport.