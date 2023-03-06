«Режим убийцы». Хамзин – о выступлениях Рахмонова в UFC

«Я его понимаю, потому что я тоже в крайнем поединке тоже пропустил удар. Нужно было оставаться хладнокровным и опять донести удар, закончить бой. А я… Не знаю, как это объяснить. Это внутренне, по тебе попали и тебе нужно нанести ущерб. Не знаю, может у Шавката так же случилось, что он начал пропускать такие удары, которые можно было и не пропускать. Зная Шавката, он горячий парень, с характером. Это и сыграло роль, что он чуть-чуть начал отходить от плана, от хладнокровия. И начал тоже рубиться.