Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

«Животный инстинкт, режим убийцы». Хамзин – о выступлениях Рахмонова в UFC

Чемпионат.comиещё 1

Боец клуба «Архангел Михаил» Хамзин поделился мнением о выступлении казахстанского проспекта полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавката Рахмонова.

«Режим убийцы». Хамзин – о выступлениях Рахмонова в UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я его понимаю, потому что я тоже в крайнем поединке тоже пропустил удар. Нужно было оставаться хладнокровным и опять донести удар, закончить бой. А я… Не знаю, как это объяснить. Это внутренне, по тебе попали и тебе нужно нанести ущерб. Не знаю, может у Шавката так же случилось, что он начал пропускать такие удары, которые можно было и не пропускать. Зная Шавката, он горячий парень, с характером. Это и сыграло роль, что он чуть-чуть начал отходить от плана, от хладнокровия. И начал тоже рубиться.

Мне кажется, это характер, животный инстинкт, режим убийцы. Надо умереть и выиграть. В первом раунде он по сопернику прошёлся и болтанул, а во втором начал переть открыто, прямолинейно, начал пропускать. И всё равно задавил этой злостью», — сказал Хамзин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

MMA,Игорь Брагин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий