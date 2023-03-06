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5 минут назад

Исмаилов и Штырков проведут бой в промежуточной весовой категории

Матч ТВиещё 3

Бойцы ММА Иван Штырков и Магомед Исмаилов показали на весах по 93 кг, что не является официальной весовой категорией для профессионального бокса.

Исмаилов и Штырков проведут бой в промежуточной весовой категории
Фото: RCCRCC

Как объяснил на пресс конференции Штырков, уложиться в лимит полутяжелого веса для ММА было требованием Исмаилова. Официальный вес для профессионального бокса — 90,7 кг, технически Исмаилов и Штырков дерутся как супертяжеловесы, но по условию Исмаилова оба должны были показать на весах 93 кг.

Бой по правилам бокса пройдет 7 марта в Екатеринбурге.— Здесь просто нужно было сделать вес даже меньше, чем в ММА, мы договорились на 93 ровно, а в ММА есть возможность сделать 93 ровно, как Мага настоял. Если бы мы дрались в категории до 100 килограммов было бы вообще «изи», но я благодарен Маге за то, что он меня снова загнал в какие то рамки, пусть даже вот эти весогоночные… Каждая весогонка — это минус годик. Ради этого года минус годик жизни я уже отдал в сауне, — передает слова Штыркова корреспондент «Матч ТВ».

34 летний Штырков (22 победы, 2 поражения, 1 ничья) официально дебютирует в профессиональном боксе в поединке с другим бойцом ММА 36 летним Исмаиловым (18–3–1 в ММА). Ранее Штырков также выступал в выставочном боксерском бою.

Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Следующий турнир UFC с участием Петра Яна, Александра Волкова и Абубакара Нурмагомедова пройдет 11 марта, начало трансляции в 23:00 (мск). Также «Матч ТВ» 17 марта в прямом эфире покажет турнир АСА в Краснодаре, в рамках которого Евгений Гончаров проведет бой с чемпионом лиги Алиханом Вахаевым.

MMA,Магомед Исмаилов,Абубакар Нурмагомедов,Иван Штырков,Евгений Гончаров,Александр Волков,
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