Исмаилов и Штырков проведут бой в промежуточной весовой категории

Как объяснил на пресс конференции Штырков, уложиться в лимит полутяжелого веса для ММА было требованием Исмаилова. Официальный вес для профессионального бокса — 90,7 кг, технически Исмаилов и Штырков дерутся как супертяжеловесы, но по условию Исмаилова оба должны были показать на весах 93 кг.

Бой по правилам бокса пройдет 7 марта в Екатеринбурге.— Здесь просто нужно было сделать вес даже меньше, чем в ММА, мы договорились на 93 ровно, а в ММА есть возможность сделать 93 ровно, как Мага настоял. Если бы мы дрались в категории до 100 килограммов было бы вообще «изи», но я благодарен Маге за то, что он меня снова загнал в какие то рамки, пусть даже вот эти весогоночные… Каждая весогонка — это минус годик. Ради этого года минус годик жизни я уже отдал в сауне, — передает слова Штыркова корреспондент «Матч ТВ».