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1 час назад

Джон Джонс вернулся на 1-е место рейтинга UFC P4P. Махачев потерял позицию

Чемпионат.comиещё 3

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс поднялся сразу на девять позиций и вернулся на первую строчку обновлённого рейтинга промоушена UFC вне зависимости от весовой категории (P4P). С первого места он сместил австралийца Александра Волкановски. А тот, в свою очередь, сместил россиянина Ислама Махачева со второй позиции.

Джон Джонс вернулся на 1-е место рейтинга UFC P4P. Махачев потерял позицию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Топ-10 рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории:

1. Джон Джонс. 2. Александр Волкановски. 3. Ислам Махачев. 4. Леон Эдвардс. 5. Камару Усман. 6. Исраэль Адесанья. 7. Алекс Перейра. 8. Алджамейн Стерлинг. 9. Чарльз Оливейра. 10. Брэндон Морено.

В последнем бою, состоявшемся 5 марта в Лас-Вегасе (США) на UFC 285, Джонс сражался за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. Поединок завершился победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжёлом весе.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?

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