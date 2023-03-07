Джон Джонс вернулся на 1-е место рейтинга UFC P4P. Махачев потерял позицию

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс поднялся сразу на девять позиций и вернулся на первую строчку обновлённого рейтинга промоушена UFC вне зависимости от весовой категории (P4P). С первого места он сместил австралийца Александра Волкановски. А тот, в свою очередь, сместил россиянина Ислама Махачева со второй позиции.