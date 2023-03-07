Боец ММА объяснил, почему спортсмены должны вставать на защиту Родины

«А что, спортсмены — какие-то особенные? Они не должны в армии служить? Люди постоянно отделяют спортсменов в какую-то такую категорию лиц. Спорт издревле — это система воспитания мужчин и воинов для того, чтобы они были сильными, крепкими и могли в любую минуту встать на защиту своей Родины, своей Отчизны», — сказал спортсмен в своих социальных сетях.