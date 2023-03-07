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31 минуту назад

Джон Джонс возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий

Betassist

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс вернулся на первое место в рейтинге промоушена вне зависимости от весовой категории (P4P).

Джон Джонс возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий
Фото: BetassistBetassist

Американец сдвинул с первой строчки австралийца и чемпиона полулёгкого дивизиона Александра Волкановски.

Российский боец и обладатель чемпионского пояса в лёгком весе Ислам Махачев в обновлённом рейтинге потерял одну позицию и расположился на третьем месте.

5 марта Джонс победил представителя Франции Сирила Гана в поединке за чемпионский титул в тяжёлом дивизионе. Бойцы встретились в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 285. Джонс финишировал соперника в первом раунде.

В активе Джонса 27 побед при одном поражении. Ранее сообщалось, что следующим соперником американца станет Стипе Миочич.

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