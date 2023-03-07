Российского бойца ММА, находящегося в зоне СВО, представили к награде

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Владимира Минеева, находящегося на Украине в зоне специальной военной операции, наградят почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель».

Соответствующее постановление, подписанное председателем Ульяновской городской думы Ильей Ножечкиным, опубликовано на сайте органа.

Свой последний бой в ММА Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Россиянин отправил в нокаут своего соперника уже в третьем раунде.