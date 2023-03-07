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52 минуты назад

Исмаилов — о бое со Штырковым: иду за победой

Чемпионат.comиещё 1

Известный российский боец Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, дав краткий комментарий по поводу предстоящего поединка с соотечественником Иваном Штырковым. Их бой состоится сегодня, 7 марта, на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного мероприятия.

Исмаилов — о бое со Штырковым: иду за победой
Фото:  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА

«Мне уже пора выезжать на турнир, бой, как оказалось, не на мечах. Турнир уже начался. Трансляция на «Матч! Боец». В этот раз Гектор сделает всё по-другому, чтобы сравнять исторический счёт. Иду за победой. Ин ша Аллах», — написал Исмаилов.

Магомед и Иван встречались и ранее. В их первом противостоянии, состоявшемся по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, победу добыл Исмаилов.

MMA,Магомед Исмаилов,Иван Штырков,
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