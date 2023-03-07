Исмаилов — о бое со Штырковым: иду за победой

«Мне уже пора выезжать на турнир, бой, как оказалось, не на мечах. Турнир уже начался. Трансляция на «Матч! Боец». В этот раз Гектор сделает всё по-другому, чтобы сравнять исторический счёт. Иду за победой. Ин ша Аллах», — написал Исмаилов.