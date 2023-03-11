Вассел нокаутировал Молдавского в первом раунде на турнире Bellator 292

Сегодня, 11 марта, в Сан-Хосе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках главного карда встречались британец Линтон Вассел и россиянин Валентин Молдавский. Поединок закончился победой спортсмена из Великобритании нокаутом в первом раунде.

Фото: betassist.ru betassist.ru

Это был уже второй бой между Молдавским и Васселом. Впервые они встретились в марте 2019 года. Тогда на турнире Bellator 218 после трёх раундов судьи отдали победу россиянину.

Всего на счету Молдавского лишь три поражения при 12 победах. У Вассела 23 виктории, в восьми поединках он уступил.

Последний бой Валентин был признан несостоявшимся. Россиянин в первом раунде случайно ткнул в глаз американца Стива Моури.