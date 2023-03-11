Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
30 минут назад

Вассел нокаутировал Молдавского в первом раунде на турнире Bellator 292

Betassistиещё 1

Сегодня, 11 марта, в Сан-Хосе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках главного карда встречались британец Линтон Вассел и россиянин Валентин Молдавский. Поединок закончился победой спортсмена из Великобритании нокаутом в первом раунде.

Вассел нокаутировал Молдавского в первом раунде на турнире Bellator 292
Фото: betassist.rubetassist.ru

Это был уже второй бой между Молдавским и Васселом. Впервые они встретились в марте 2019 года. Тогда на турнире Bellator 218 после трёх раундов судьи отдали победу россиянину.

Всего на счету Молдавского лишь три поражения при 12 победах. У Вассела 23 виктории, в восьми поединках он уступил.

Последний бой Валентин был признан несостоявшимся. Россиянин в первом раунде случайно ткнул в глаз американца Стива Моури.

В главном бою Bellator 292 Усман Нурмагомедов взял верх над Бенсоном Хендерсоном.

MMA,Усман Нурмагомедов,Валентин Молдавский,Бенсоном Хендерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий