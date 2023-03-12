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1 час назад

Мераб Двалишвили в поединке с Петром Яном установил рекорд UFC

Чемпионат.comиещё 21

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, в поединке с экс-чемпионом промоушена Петром Яном установил абсолютный рекорд по количеству попыток провести тейкдаун.

Мераб Двалишвили в поединке с Петром Яном установил рекорд UFC
Фото: соцсетисоцсети

Мераб Двалишвили 49 раз пытался провести тейкдаун в бою с Яном. Предыдущее достижение принадлежало Кейну Веласкесу — 33 попытки.

В главном событии турнира UFC Fight Night 221 Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.

Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.

Мераб Двалишвили одержал восьмую победу подряд. Всего в его активе в МАА 16 побед при четырёх поражениях.

MMA,Мераб Двалишвили,Петр Ян,
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