Мераб Двалишвили в поединке с Петром Яном установил рекорд UFC

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, в поединке с экс-чемпионом промоушена Петром Яном установил абсолютный рекорд по количеству попыток провести тейкдаун.

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Мераб Двалишвили 49 раз пытался провести тейкдаун в бою с Яном. Предыдущее достижение принадлежало Кейну Веласкесу — 33 попытки.

В главном событии турнира UFC Fight Night 221 Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.

Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.