Хамзат Чимаев: «Где бы я ни был, я остаюсь чеченцем»

Боец UFC из Чечни Хамзат Чимаев рассказал, что он думает о спортсменах, которые выступают под флагами других стран. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Своим мнением спортсмен поделился на встрече со студентами и сиротами в Чеченском государственном университете. Чимаев считает, что связывать выступления спортсменов под чужими флагами с отсутствием у них патриотизма нельзя. По его мнению, если спортсмен идёт на такое решение, это ещё не значит, что он забывает свои корни.