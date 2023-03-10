Хамзат Чимаев: «Где бы я ни был, я остаюсь чеченцем»

Боец UFC из Чечни Хамзат Чимаев рассказал, что он думает о спортсменах, которые выступают под флагами других стран. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Своим мнением спортсмен поделился на встрече со студентами и сиротами в Чеченском государственном университете. Чимаев считает, что связывать выступления спортсменов под чужими флагами с отсутствием у них патриотизма нельзя. По его мнению, если спортсмен идёт на такое решение, это ещё не значит, что он забывает свои корни.
«Для меня патриотизм – это не забывать, откуда ты родом и свои адаты (обычаи – ред.) и законы. Для меня, где бы я ни был, хоть на краю света, в Америке, Швеции, я остаюсь чеченцем», – заявил Чимаев.
Он также добавил, что не видит смысла критиковать спортсменов за такие выступления, как и вообще вмешивать их в политику.
«Надо быть умным и разумным. Сейчас в мире всякие вещи происходят. Трогать спортсменов, вмешивать их в политику – это неправильно», – заключил Чимаев.
Ранее Чимаев высказался на годовщину депортации чеченцев и ингушей.